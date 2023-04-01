مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10.. طارق لطفي يهرب من سؤال هدى

حياة هادئة ينعم فيها «رؤوف» بعيدا عن المشكلات تماما؛ إذ عاد شابا عازبا مطلق الحرية في تصرفاته، واستمتع خلال رحلته مع «هدى» بأجواء البحر والصحراء وحاولا تجريب أنواع من الألعاب خلال السفرية من بينها التزلج على الرمال، ولعبة «سؤال وحكم»، التي تبادلا خلالها الأسئلة وجرت الإجابة عليها بمنتهى الصراحة، وحيمنا وصلا لسؤل «لو حبيت حد هتتجوزه؟» الذي كان موجها لرؤوف من قبل «هدى» سادت بينهما حالة من الصمت وطلب منها تحويل السؤال لـ«حكم».

علاقة شيرين وزميلها

على جانب آخر من الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، تستمع «شيرين» لنصيحة الدكتورة نجيبة وتستجيب لطلب زميلها «بكر» بالخروج سويا، وخلال تجاذب أطراف الحديث بينهما، تريد أن تتعرف منه على سبب مقابلته وتربطه بطلاقه: «إحنا مش صغيرين ممكن تكون فكرت أني اتطلقت فقلت فرصة أفكر فيها.. طبيعي يحصل».

علاقة شيرين ورؤوف في مرمي اللايف كوتشينج

ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، يتلقى الدكتور طه عياد، نجيية، ويتجاذبان الحديث حول علاقة «رؤوف» و«شيرين» اللذين يتابعونها باعتبارهما معالجين فتقول نجيبة: «مفيش أحلى وأغلى من الحرية» ليرد طه: «مفيش أحلى من إنك تقيد حريتك بمزاجك.. الحرية المطلقة مش حلوة» وتنشب بينهما مشادة فتتركه نجيبة.

قصة مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج دراما اجتماعية من فئة مسلسلات الـ15 حلقة، تدور أحداثه حول زوج يخضع للعلاج على يد مدرب لايف كوتشينج، بعد مروره بحالة اكتئاب شديد وشعوره بالارتباك نتيجة مشاكل زوجية يمر بها، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي.