الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي.. أطفال رؤوف يعيشون مع الجدة بعد الطلاق

شهدت الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي أحدث شيقة، حيث اتخذت العلاقات الزوجية والعاطفية بين أطرافها منعطفاً جديدًا في ظل مشاكل يتعرضون لها ويحاولون معالجتها، فيواجه شيرو ورؤوف اللذين انتهت علاقتها الزوجية بالطلاق، أزمة ما بعد الطلاق وكيفية مواجهة الأصدقاء والعيش في حياة جديد الطرفان لا يكونان موجودين سويا بينما الأطفال يعيشون مع جدتهم والدة «رؤوف».

الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، تنجح «هدى» في إقناع «رؤوف» بالسفر بعيداً عن القاهرة لقضاء وقت ممع، وخلال سفرهما ينعم «رؤوف» بحياة هادئة حيث عاد شابا أعزب مطلق الحرية، واستمع بأجواء البحر والصحراء ومارس التزلق على الرمال، ولعبة «سؤال وحكم»، التي تبادلا خلالها الأسئلة والأحكام والإجابة عليها بمنتهى الصراحة، وحينما وصلا لسؤال «لو حبيت حد هتتجوزه؟» والذي كان موجها له من قبل «هدى» ليسود بينهما حالة من الصمت ويطلب منها تحويل السؤال لـ«حكم».

بينما يحاول «كريم» زميل عمل مع «شيرين» التقرب منها وترفض هذه العلاقة وتحاول تجديد حياتها برقصات اليوجا وتنصحها الدكتورة نجيبة بأن تمنح نفسها فرصة مع كريم وتفتح شباك صغير تري منه الدنيا بشكل مختلف، فتستمع «شيرين» لنصيحة الدكتورة نجيبة وتستجيب لطلب زمليها «بكر» بالخروج سويا، وخلال تجاذب أطراف الحديث بينهما، تريد أن تتعرف منه على سبب مقابلته وتربطه بطلاقه: «إحنا مش صغيرين ممكن تكون فكرت إني اتطلقت فقلت فرصه أفكر فيها.. طبيعي يحصل».

أحداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أحمد مراد، ويتناول العلاقات الزوجية بعد فترة من الزمن مع زيادة مسئوليات الأطفال والأعباء الحياتية وبعد الطرفين عن بعضهما في ظل الضغوطات التي يتعرضون لها مما يجعل علاقتهما ليست قوية كالسابق.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج لطارق لطفي، على شاشة سي بي سي يوميا في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.