مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 لطارق لطفي.. «رؤوف» يعيش الحرية بعد تطليق «شيرين»

عرض اليوم مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، وتضمنت أحداثا مثيرة لا سيما عقب طلاق «رؤوف» لـ«شيرين» زوجته، بعد اختفائه من المنزل لمدة طويلة على أثر خلافاتهما الزوجية.

الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، سافر «رؤوف» مع «هدى» للخروج من عزلة الطلاق ونسيان هذه المرحلة، فاستمع بأجواء البحر والصحراء ومارس التزلق على الرمال، ولعبة «سؤال وحكم»، التي تبادلا خلالها الاسئلة والأحكام والإجابة عليها بمتهي الصراحة، وحيمنا وصلاً لسؤلاً «لوحبيت حد هتتجوزه؟» والذي كان موجها له من قبل «هدى» ليسود بينهما حالة من الصمت ويطلب منها تحويل السؤال لـ«حكم».

أحداث الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج تنصح الدكتورة نجيبة شيربأن تمنح نفسها فرصة مع كريم فتستجيب لطلب زمليها «بكر» بالخروج سويا، وخلال تجاذب أطراف الحديث بينهما، تريد أن تتعرف منه على سبب مقابلته وتربطه بطلاقها، ويتلقى الدكتور طه عياد، نجيية، ويتجاذبان الحديث حول علاقة «رؤوف» و«شيرين» ويختلفان حول مفهوم الحرية بعد الزواج وتنشب بينهما مشادة.

قصة مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج دراما اجتماعية من فئة مسلسلات الـ15 حلقة، تدور أحداثه حول زوج يخضع للعلاج على يد مدرب لايف كوتشينج، بعد مروره بحالة إكتئاب شديد وشعوره بالارتباك نتيجة مشاكل زوجية يمر بها، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي.