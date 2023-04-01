ملخص الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي.. هل يتزوج «رؤوف» من «هدى»؟

شهد ملخص الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي، أحداثًا مثيرة، على غير المتوقع، إذ تواجه شيرين تبعات طلاقها من رؤوف، وتنصحها زوجة والدها بأن تقوم من كبوتها وألا تستغرق في حزنها وتراعي أطفالها، بينما رؤوف يعيش في عزلة أيضًا، ولا يريد التحدث مع أحد أو يرى أي شخص.

وضمن ملخص الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج، تتحمل والدة «رؤوف» أطفاله، في ظل طلاق الزوجين، وتروي لأحفادها قصصًا ممتعة تساعدهم على التكيف مع العيش بعيدًا عن والديهم لا سيما بعد أن شعر الأبناء بحالة غريبة بين الأب والأم، مرددين أنهم لا يحبونهم، أم أنهم ابتعدوا عنهم لأنهم يحبونهم، وهو ما يدفع الجدة لتصحيح مفاهيمهم في أثناء تناولهم الطعام.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج، تحاول «هدى» إخراج «رؤوف» من حالة العزلة المسيطرة عليه بسبب طلاقه لزوجته، وتنجح في إقناعه بالسفر بعيدًا عن القاهرة لقضاء وقت ممتع، بينما يحاول «كريم» زميل عمل «شيرين»، التقرب منها لكنها ترفض هذه العلاقة وتحاول تجديد حياتها برقصات اليوجا، وتنصحها الدكتورة نجيبة بأن تمنح نفسها فرصة مع كريم وتفتح شباكًا صغيرًا ترى منه الدنيا بشكل مختلف.

وخلال سفر «رؤوف» مع «هدى»، ينعم بحياة هادئة بعيدة عن المشاكل تمامًا، إذ عاد شاباً أعزب مطلق الحرية في تصرفاته، واستمتع خلال رحلته بأجواء البحر والصحراء وحاول تجربة أنواع من الألعاب، من بينها التزحلق على الرمال، ولعبة «سؤال وحكم»، التي تبادلا خلالها الأسئلة والأحكام والإجابة عليها بمنتهى الصراحة، وحينما وصلا لسؤال «لو حبيت حد هتتجوزه؟»، ساد بينهما صمت تام، وطلب منها تحويل السؤال لـ«حكم».

وشهد ملخص الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج، سماع «شيرين» لنصيحة الدكتورة نجيبة واستجابتها لطلب زميلها «بكر» بالخروج معه، وخلال تجاذب أطراف الحديث بينهما، تريد أن تتعرف منه على سبب مقابلته وتربطه بطلاقه: «إحنا مش صغيرين ممكن تكون فكرت إني اتطلقت فقلت فرصة أفكر فيها.. طبيعي يحصل».

ويلتقي الدكتور طه عياد، زوجته نجيبة، ويتجاذبان الحديث حول علاقة «رؤوف» و«شيرين» الذين يتابعونها باعتبارهما معالجين لهما، فتقول نجيبة: «مفيش أحلى وأغلى من الحرية»، ليرد عليها طه: «مفيش أحلى من إنك تقيد حريتك بمزاجك.. الحرية المطلقة مش حلوة» وتنشب بينهما مشادة فتتركه نجيبة.

أحداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي، من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أحمد مراد، ويتناول العلاقات الزوجية بعد فترة من الزمن مع زيادة مسئوليات الأطفال والأعباء الحياتية وبعد الطرفين عن بعضهما في ظل الضغوطات التي يتعرضان لها مما يجعل علاقتهما ليست قوية كالسابق.

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، يعرض على شاشة سي بي سي، على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج لطارق لطفي، على شاشة "سي بي سي" يوميًا في تمام الساعة 8:45 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2:45 مساءً بعد منتصف الليل، وتُعاد في اليوم التالي في الساعة 2:45 مساءً.