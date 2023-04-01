الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج.. «رؤوف» يعترف بحبه لـ«هدى»

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي، حيث اتفق والد شيرين مع زوجته على أن تقف بجانب شيرين وتواسيها بعد طلاقها من رؤوف، في حين تركت «شيرين» أطفالها مع جدتهم لعدم قدرتها على مواجهة الطلاق واستيعابها للفكرة.

تروي الجدة لأحفادها أبناء «رؤوف» قصصا ممتعة تساعدهم على التكيف في العيش بعيدا عن والديهم لا سيما بعد أن شعر الأبناء بحالة غربية بين الأب والأم، مرددين أنهم لا يحبونهم، أم أنهم ابتعدوا عنهم لأنهم يحبونهم، وهو ما يدفع الجدة لتصحيح مفاهيمهم أثناء جلسة تناولهم الطعام.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، تذهب «هدى» لـ«رؤوف» لمحاولة إخراجه من حالة العزلة المسيطرة عليه بسبب طلاقه لزوجته، وتنجح في إقناع بالسفر بعيداً عن القاهرة لقضاء وقت ممع، بينما يحاول «كريم» زميل عمل مع «شيرين» التقرب منها وترفض هذه العلاقة وتحاول تجديد حياتها برقصات اليوجا وتنصها الدكتورة نجيبة بأن تمنح نفسها فرصة مع كريم وتفتح شباك صغير تري منه الدنيا بشكل مختلف.

أحداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أحمد مراد، ويتناول العلاقات الزوجية بعد فترة من الزمن مع زيادة مئليات الأطفال والأعباء الحياتية وبعد الطرفين عن بعضهما في ظل الضغوطات التي يتعرضون لها مما يجعل علاقتهما ليست قوية كالسابق.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، على شاشة سي بي سي يوميا في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.