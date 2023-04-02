ضبط 4 عاطلين متهمين بسرقة أجهزة كهربائية في حدائق أكتوبر

ألقت مباحث حدائق أكتوبر، القبض على 4 أشخاص قاموا بسرقة أجهزة كهربائية، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه 4 أيام.

سرقة أجهزة كهربائية من العقار

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من أشرف.ع 47 سنة خفير بإحدى الشركات، يفيد وجود سيارة بالموقع نصف نقل بيضاء اللون تحمل أجهزة كهربائية من داخل عقار.

وعلى الفور انتقل المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له، وبالانتقال والفحص، ألقي القبض على «عيد، ف» 32 سنة، و«يحيى.ع»، 45 سنة، مطلوب في عدد 3 قضايا تحديد، و«رأفت. م» 20 سنة.

وتبين أن الثاني اتفق مع باقي المتهمين على سرقة الأجهزة الكهربائية، وألقي القبض عليهم، وجرى ضبط السيارة النقل محملة 7 بوتاجازات، و5 ثلاجات، وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة.