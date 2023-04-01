ضبط عامل لاتهامه بالتعدي على جاره بالضرب في المحلة بسبب لهو الأطفال

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة التعدي على جاره، في مدينة المحلة الكبرى، ما أسفر عن إصابته بجروح طعنية في أنحاء متفرقة من جسده، وذلك بسبب لهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يتضمن وصول أحد الأشخاص إلى مستشفى المحلة العام، يدعى «سامح.ع» في العقد الثالث من عمره، مقيم منطقة كوبري الرباط، قسم شرطة ثان المحلة، مصابا بطعنتين نافذتين، في البطن أدى إلى تهتك في المعدة، وجروح قطعية في مختلف أنحاء الجسد، وبتر في أحد أصابعه، وحالته الصحية غير مستقرة.

التحريات والمعاينة

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، المدعو «ا. م. ا. ش»، يسكن في المنزل المجاور للمجني عليه، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما بعدما أطلق المتهم الكلاب التي يتولى تربيتها، على أطفال المجني عليه، أثناء اللعب والهو في الشارع، وتطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجني عليه محدثاً إصابته.

تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة أسبابها.