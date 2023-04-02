البنكان الأهلي ومصر يطرحان شهادتي ادخار بعائد يصل إلى 22%

أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، يعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدّلات التضخّم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيّرات الدولية والمحلية، وسياسة البنك المركزي لاستهداف التضخّم.

وبحسب بيان مشترك، للبنكين الأهلي المصري ومصر، فإنّ الشهادة الأولى تكون ثابتة ولمدة 3 سنوات بفائدة 19%؜ سنويا، ويصرف العائد شهريًا، والشادة الثانية تكون متناقصة لمدة 3 سنوات بفائدة 22%؜ للسنة الأولى، و18%؜ السنة الثانية و16%؜، السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.