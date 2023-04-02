«الري»: تنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات بالتنسيق مع «الآثار»

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض خلاله الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال الوزير إنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة لخدمة الأهالي بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، قامت إدارة مشروع قناطر ديروط الجديدة وبالتعاون مع شركة داي نيبون اليابانية ووزارة الآثار ومركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بتنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات والقمامة وتركيب بوابات حديدية جديدة للحفاظ على نظافة المكان وحماية المياه من التلوث، والمحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثري.

وأضاف أنه جرى إنشاء مجموعة قناطر ديروط منذ حوالي 150 عاما، وضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار في عام 2012.

البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ 15% وهي تتجاوز البرنامج الزمني المقرر، وجرى البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيدا للبدء في إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، كما جرى نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى 104خازوق، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت، وجار قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف، والانتهاء من 18 بئرا من إجمالي 32.

نهو الأساسات الخرسانية لقنطرة الديروطية

كما تم نهو الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة، وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر.

كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.

الجدير بالذكر، أن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لعمل كوبري علوي.