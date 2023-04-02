حبس المتهمين بقتل موظف وإلقاء جثته من أعلى جبل العياط 4 أيام

أمرت النيابة العامة، حبس المتهمين بقتل موظف لسرقة السيارة الخاصة به وإلقاء جثته من أعلى جبل العياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة العياط، يفيد بالعثور على جثة خمسيني مُلقي في جبال المنطقة، ومصاب بطعنات متفرقة في أنحاء جسده.

نقل الجثة إلى المشرحة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بعد تلقي البلاغ بدقائق معدودة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لرجل في العقد الخامس من عمره، ومُصاب بطعنات في جسده، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة، والتي أسفرت عن أن المجني عليه استدرجه متهمين بحجة توصيلهما إلى أحد الأماكن، وما أن ظفروا به بعيدًا عن الأعين سددوا له عدة طعنات متفرقة في جسده أودت بحياته، وسرقوا السيارة الخاصة به وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض عليهما بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا محل إقامتهما، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.