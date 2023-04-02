سعر كيلو وات الكهرباء في الشرائح المختلفة للمنازل والمحلات

تواصل شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، تطبيق شرائح الاستهلاك الكهرباء دون زيادة، والتي طُبّقت منذ يونيو عام 2021، بعد تأجيل الحكومة تطبيق الزيادة في الأسعار، منذ يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل

وتستعرض «الوطن» سعر كيلو وات في شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي كالتالي.

- الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات بـ48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بـ58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بـ77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بـ106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بـ128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وستكون سعرها كما هي 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، ولا يحصل أصحاب هذه الشريحة على دعم، وستكون 128 قرشًا.

- ومن صفر لأكثر من 1000 كيلو وات أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها كما هي حاليًا 145 قرشًا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري للمحلات

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري، والتي تتم محاسبة المواطنين عليها في فاتورة الكهرباء حتي نهاية شهريونيو المقبل، وهي كالتالي:

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ100 سعر ك و س 65 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ600 سعر ك و س 140 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ1000 سعر ك و س 155 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 100 سعر ك و س 160 قرشًا.