«الكهرباء»: لا زيادة في أسعار شرائح الاستهلاك وملتزمون بقرار التأجيل

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بقرار تأجيل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن تسعيرة شرائح الاستهلاك لم تشهد تغييرا.

آليات تقديم شكاوى فواتير الكهرباء

وأشار حمزة، لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة أتاحت عددا من الآليات لتقديم المواطن شكواه الخاص بالتظلم من فواتيرالكهرباء، سواء عن طريق الوزارة أو شركة توزيع الكهرباء التابعة، لها أو عن طريق جهاز مرفق الكهرباء، إذ تعمل على حلها في أسرع وقت، وهي كالآتي:

- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط: https://eservices.eehc.gov.eg/

- منظومة الشكاوى الموحدة من خلال الرابط التالي: http://moere.gov.eg/cmp/IncreaseBills.aspx

- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذا الرابط:http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1

- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- تطبيق واصل لخدمة ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.

- أرقام خدمة «واتس آب» الخاص بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.

-تخصيص شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية أرقام مسجل عليها تطبيق «واتس آب».

تأجيل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء

ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 168 قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 160 لسنة 2022 الصادر بتاریخ 2 أغسطس، أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (97) بتاريخ 2022/6/15؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 200 وعلى ما تم عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقرر:

- يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العـدد (130) بتاريخ 9 يونيـة 2020، والتي كان مقرر تطبيقها في 1/7/2022 وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 2022/12/31.