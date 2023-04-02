الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2023 برقم العداد

بدأ مشتركو قطاع الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة على جميع مستوى فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى المحافظات في إجراء عمليات البحث والتحري والاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أبريل الجاري 2023 من خلال الآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها بالمحافظات.

طرق الاستعلام عن فاتورة أبريل 2023 برقم العداد

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها مستخدمو العدادات التقليدية والميكانكية القديمة بالاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل الجاري 2023، برقم العداد من خلال اتباع الخطوات الآتية..

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع القابضة للكهرباء

- وتتم هذة الخطوة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة القابضة لكهرباء مصر.

الخطوة الثانية

تتم من خلال اختيار المشترك لـ«منصة الدفع الإلكتروني» من خلال الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ "

الخطوة الثالثة:

تتم من خلال النقر لإدخال رقم الهاتف.

الخطوة الرابعة:

تتم من خلال اختيار المشترك للشركة التابع لها في المحافظات.

الخطوة الخامسة:

تتم من خلال إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة:

تتم من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير

عداد الكهرباء مسبوق الدفع قضي على مشكلات القراءات الخاطئة

وقالت القابضة من خلال المنشور إن عداد الكهرباء مسبوق الدفع قضى على مشكلات القراءات الخاطئة، أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات.

رسائل فورية تخبرك بمعدل استهلاكك والرصيد المتبقي

وأشارت القابضة للكهرباء من خلال المنشور إلى أنه يمكن شحن العدَّاد مسبوق الدفع بأقل مبلغ ممكن والذي يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة للتحكم في المبلغ الذي تدفعه للكهرباء، وهناك رسائل فورية تصل إليك تخبرك بمعدل استهلاكك، والرصيد المتبقي وحجم الطاقة التي استهلكتها.