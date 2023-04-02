بدء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل في المدارس.. اعرف توزيع الدرجات

بدأت امتحانات شهر مارس 2023 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث أكدت المديريات التعليمية، وضع أسئلة الامتحانات الشهرية في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة، وتعقد بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة.

امتحانات شهر مارس 2023 لصفوف النقل

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ امتحانات شهر مارس 2023 لصفوف النقل تتم على مستوى المدرسة وتكون جزءا من الحصة الدراسية، بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، مشيرا إلى أنّ الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية حسب مواصفة الامتحان.

وأضافت المديريات التعليمية، أنّ امتحانات شهر مارس 2023 ستكون جزءا من منهج مارس، مشيرا إلى أنّ الأجزاء المحددة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي، ولكنها للتعليم الذاتي فقط.

وشددت المديريات التعليمية، على المدارس بالتنبيه بعدم الغياب والحضور، مؤكدة أنّ حضور الطلاب امتحان مارس ضروري ولا بد من أدائه داخل المدرسة، ولا يعاد مرة أخرى، وتضاف الدرجة الأعلى في الامتحانات الشهرية إلى مجموع درجات الطالب بامتحانات نهاية العام الدراسي.

امتحانات شهر مارس 2023 توزيع الدرجات

وترصد «الوطن» في السطور التالية درجات الامتحانات الشهرية والمواظبة والسلوك لصفوف النقل، كما يلي.

- لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي - يطبق أحكام القرار الوزاري 168 بتاريخ 29-9-2022.

- يتم رصد درجة الامتحان من 10 درجات.

- 10 درجات تحتسب الدرجة الأعلى فقط من نتيجة الاختبارين (فبراير ومارس).

- 5 درجات للمواظبة.

- 5 درجات للسلوك .

- إجمالي الدرجات (20 درجة).

بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي:

- يطبق أحكام القرار الوزاري 167 بتاريخ 28-9-2022.

- يتم رصد درجة الامتحان من 15 درجة.

- إجمالي أعمال السنة، «30 درجة (مجموع اختباري فبراير & مارس)، و5 درجات للمواظبة، و35 درجة للمهام الأدائية. إجمالي الدرجات (70 درجة)».