مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. نيللي كريم تخطط للانتقام من قاتل زوجها

لا زالت الأحداث تتصاعد بوتيرة سريعة في مسلسل «عملة نادرة»، إذ تابع قطاع عريض من الجمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 10، التي تم عرضها منذ قليل على قناة cbc، وحققت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

ومن ضمن تفاصيل وأحداث الحلقة، مواصلة الفنانة نيللي كريم البحث عن لغز العيار الناري الذي تم إطلاقه على زوجها، الذي توفي في الحلقات الأولى من المسلسل، وتبدأ «نادرة» التي تجسد شخصيتها نيللي كريم، في كشف اللغز ووضع الخطوط أمامها وتخطط للانتقام، إذ قارنت طلقات العيار الناري التي استخرجها الطبيب الشرعي من جثة زوجها برصاص مسدس حماها جمال سليمان.

ومن ناحية أخرى، يكثف مخرج مسلسل عملة نادرة، محمد العدل، تصوير مشاهده حتى يتم تسليم أكبر عدد من الحلقات للقناة العارضة، على أن يتم إعادة الحلقة الـ1، في تمام الساعة 1 ونصف بعد منتصف الليل على قناة cbc.

نيللي كريم ومسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة مكون من 30 حلقة كاملة، واختارت الفنانة نيللي كريم اللون الصعيدي هذا العام، إذ تجسد شخصية «نادرة»، وهي شخصية صعيدية، توفى زوجها وتبدأ في البحث عن الميراث وتدخل في صراعات متتالية مع من حولها.