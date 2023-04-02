مواعید مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

تواصل الفنانة نيللي كريم، الترويج لمسلسلها الجديد «عملة نادرة»، الذي يُعرض خلال موسم رمضان 2023، ويبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023، لمتابعة أحداثه الشيقة.

مواعید مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc في رمضان 2023

ويُعرض يوميًا مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بعد أذان المغرب في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، ويشارك نيللي كريم، عدد من الأبطال المهمين منهم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسي، ويشارك معها زوجها للمرة الأولى هشام عاشور.

نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

يعتبر مسلسل عملة نادرة، العمل الفني الأول الذي يجمع بين نيللي كريم وزجها هشام عاشور، خاصة أن العمل درامي اجتماعي يتحدث عن عادات وتقاليد ميراث المرأة في الصعيد.

ويجسد الفنان هشام عاشور، دور حبيب وعشيق الدكتورة «أنس» التي تجسد دورها الفنانة ندى موسي، ولم يجمع بين «عاشور» و«نيللي» سوى مشهد واحد داخل المستشفى حتى عرض الحلقات الـ10 الأولى من المسلسل.