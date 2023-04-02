دورات تدريبية في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة لتعليم اللغات

ينظم مركز تعليم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الإفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في أفريقيا وهي «السواحيلية - الهوسا - الأمهرية - الفولانية - الصومالية»؛ لفتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الإفريقية للناطقين بهذه اللغات والانفتاح على أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون معها دولًا وشعوبًا.

دعم العلاقات التاريخية

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة تهتم بالملف الأفريقي، وتدعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، وتعزيز الترابط والتقارب مع سائر الدول الإفريقية، ودعم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي لتحقيق التكامل الأفريقي بمعناه الواسع، مؤكدًا أنّ كلية الدراسات الإفريقية العليا بالجامعة صرح مصري رائد في كافة التخصصات والشؤون الإفريقية، وتوظف خبراتها وإمكانياتها البحثية والخدمية باعتبارها بيت خبرة أفريقيا، بالإضافة إلى دور الكلية قي تعميق المعرفة بشؤون القارة السمراء، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.

تعليم اللغات الإفريقية

من جهته، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إنّ مركز تعليم اللغات الإفريقية تم تأسيسه في عام 2019 بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؛ ليكون أول مركز يتم إنشاؤه في الجامعات المصرية والعربية بهدف تعليم اللغات الإفريقية والقيام بدور مهم وحيوي في خدمة التوجهات والمصالح المصرية في أفريقيا، مشيرًا إلى أنّ المركز يستهدف تقديم الدورات التدريبية وخدمات الترجمة من اللغات الإفريقية وإليها لإعداد مترجم أو معلم لغة أفريقية على قدر كبير من المهارة والكفاءة، إلى جانب الدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة الانفتاح على القارة وتعزيز التواصل بين أبنائها.