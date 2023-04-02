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مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
12:03 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مشهد من مسلسل سره الباتع

مشهد من مسلسل سره الباتع

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تشغل محرك بحث محبي ومتابعي سره الباتع الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023، وهو التجربة الإخراجية الدرامية الاولى للمخرج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداث المسلسل في حقبتين من الزمن.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 في تمام الساعة 12 صباحُا، ويمكن متابعة القناة من خلال التردد الآتي: 

التردد: 12206

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحداث مسلسل سره الباتع

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تستكمل أحداث المسلسل التي تصاعدت بشكل كبير في الحلقات السابقة، وقتل الجنرال الفرنسي، مجموعة من الفلاحين من أهالي قرية حامد بعد القبض عليهم بسبب مساعدتهم له في أثناء المحاكمة، وأمر بقتلهم وإرسال جثثهم إلى ذويهم. 

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، تأتي الساعة 12 صباحاً ويعاد الساعة 8 صباحًا، إذ من المنتظر أنّ تكشف أحداث الحلقات المقبلة عن ما سيحدث في الحقبتين الزمنتين. 

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مواعيد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة وon في رمضان 2023

أحمد السعدني يعلن مواعيد عرض مسلسل سره الباتع والقنوات الناقلة
بقلم سهيلة هاني