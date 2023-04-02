مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. أحمد السعدني يريد التضحية بنفسه 

ينتظر المتابعون مسلسل سره الباتع الحلقة 12، بشغف كبير بعد الأحداث المثيرة التي كشفت عنها الحلقة السابقة بعد هروب حامد من المحاكمة بمساعدة أهالي القرية، والمذبحة التي ارتكبها الجنرال الفرنسي بسبب ذلك، ومسلسل سره الباتع من الأعمال الدرامية التاريخية التي تدور في حقبتين من الزمن.

مسلسل سره الباتع الحلقة 12

مسلسل سره الباتع الحلقة 12 يكشف موقف أحمد السعدني بعد تهديد الجنرال الفرنسي بقتل الشيخ سليم والد حبيبته صافية الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، بعد قتله عددا كبيرا من الفلاحين وإرسال جثامينهم إلى ذويهم، بعد هجومهم على الجنود الفرنسيين خلال محاكمة حامد.

مسلسل سره الباتع الحلقة 12، يستكمل الأحداث بعد رفض أهالي القرية تضحية حامد بنفسه من أجل إنقاذ الشيخ سليم والد صفية، بعد تهديد الجنرال الفرنسي بقتله، وقيام أهالي القرية بربطه في شجرة حتى لا يسلم نفسه.

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس

ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره الباتع، وتدور في الحقبة الفرنسية، والفترة الحالية، ومن إخراج خالد يوسف، في أول تجربة إخراجية درامية له.