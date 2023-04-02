موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل سره الباتع.. هل يضحى حامد بنفسه؟

ينتظر جمهور مسلسل سره الباتع، موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل سره الباتع الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023، على شاشة قناة ON، ويجري في حقبتين من الزمن، ومأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل سره الباتع

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل سره الباتع، يستكمل أحداث الحلقات التي تم عرضها وكشفت عن تضحيات ومقاومة باسلة من أهالي قرية حامد، في أثناء دفاعهم عنه خلال المحاكمة التي أعدها الفرنسيون له بسبب قتله 3 من الجنود.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل سره الباتع، يكشف مصير حامد بعد تهديد الجنرال الفرنسي بقتل الشيخ سليم والد حبيبته صافية، وفور سماع حامد الخبر يخطط للتضحية بنفسه كي لا يُقتل الشيخ سليم على يد الفرنسيين مثل باقي الفلاحين.

أحداث مسلسل سره الباتع

ومنع الفلاحون، حامد من الذهاب إلى الجنرال الفرنسي وتسليم نفسه حتى لا يقتل الشيخ سليم عن طريق ربطه على جذع شجرة حتى لا يحاول الهرب، ويكشف موعد عرض الحلقة 12 مسلسل سره الباتع، عن باقي الأحداث.