5 مزارات سياحية بالغردقة تنتظر الزائرين في عيد الفطر.. منها متحف الرمال

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال آلاف الزائرين لقضاء فسحة عيد الفطر المبارك، حيث تضم الغردقة عدد من المزارت السياحية وأفضل الأماكن لفسحة عيد الفطر المبارك في عدد من الشواطئ والجزر البحرية والمحميات الطبيعية المتاحف والمماشي السياحية وذلك بطول الشريط الساحلي الذي يمتد بطول 40 كيلو مترًا.

يوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الغردقة تضم أفضل أماكن الفسح والخروجات التي يقصدها الزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك فهي مقصد سياحي عالمي للمصريين والأجانب، لافتاً في تصريحات لـ الوطن إلى أن 5 مزارات سياحية بالغردقة تنتظر الزائرين في فسحة عيد الفطر المبارك.

متاحف الغردقة

تضم الغردقة عدد من المتاحف المتميزة التي تستقبل الزائرين في عيد الفطر المبارك منها:

متحف الغردقة: والذي يضم حوالي 200‪0 قطعة أثرية أصلية تحكي جميع العصور ابتداءً من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الحديثة.

متحف الرمال: يقع بطريق القرى جنوب الغردقة الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم ويضم 60 تمثال منحوت من الرمال لأبوالهول و الأهرامات و كليوباترا وايزيس ونفرتيتي واخناتون واله المياه وزيروس باستخدام 13 آلاف متر مكعب باستخدام نوعين من الرمال الصفراء والبيضاء، اشترك في نحته 40 فنان من 13 دولة مختلفة.

متحف اكواريوم: أكبر متحف مائى في الشرق الأوسط يقع بطريق مجاويش جنوب الغردقةويضم 22 حوض زجاجي و أسماك متنوعة واسماك القرش و غابات وبيت التمساح وأنواع مختلفة ونادرة من الطيور وهياكل عظيمة ويشهد توافد السياح يومياً.

جزر بحرية

تعتبر جزيرة الجفتون من أفضل وأشهر الجزر البحرية في الغردقة وتشهد توافد آلاف الزائرين في اجازة عيد الفطر المبارك وتضم شواطئ ذهبية ورمال ناعمة ومياه صافية ويتم ممارسة السنوركل والغطس على شاطىء الجزيرة .

محميات طبيعية

تضم الغردقة عدد من المحميات الطبيعية التي تستقبل رحلات السفاري لعشاق المغامرة في ركوب سيارات الدفع الرباعي والبيتش باجي في صحاري الغردقة وتبدأ الرحلة في الساعة الثانية عشر ظهرا والعودة بعد غروب الشمس مساء.

ممشى سياحي

يوجد بالغردقة عددا من المماشي السياحية التي تعتبر أفضل الأماكن الفسح في عيد الفطر المبارك وهي الممشى السياحي بمنطقة القرى وممشى شيري في شارع شيري السياحي وممشى النصر وممشى هاواي الجديد شمال مدينة الغردقة.

مارينا السياحي

واحدة من أفضل الأماكن الفسح في العيد هو ميناء يخوت عالمي ويضم ممشى سياحي وعدد ما من المطاعم والكافيهات السياحية.