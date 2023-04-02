2.5 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال مارس الماضي

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية، أنها أفرجت عن مشمول 5886 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس 2023 لكافة السلع الاستراتيجية.

الإفراج عن سلع وبضائع

وتابع بيان الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، أن السلع والبضائع العامة التي تم الإفراج عنها هي كميات من القمح والأرز والذرة والسكر والبقوليات ومكونات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.

وأوضح بيان الإدراة العامة لجمارك الدخيلة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات بلغت 403 ملايين و572 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 1 مليار و692 مليونا و306 آلاف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 408 ملايين و170 ألف جنيه.

وتابع البيان أنه خلال شهر مارس الماضي تم تصدير مشمول 3511 بيانا جمركيا تحت كافة نظم التصدير المختلفة «نهائي - سماح مؤقت – دروباك» لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها ألمونيوم ومواد غذائية وإستانلس ورخام ومنتجات أخرى.

تصدير بضائع متنوعة

وأضاف البيان أن قيمة بلغت مشمول التصدير 6 مليارات و796 مليونا و251 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية التي تم تصديرها بمبلغ 1 مليون و439 ألف جنيه.

وأشار البيان أنه خلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 447 بيان جمركي بنحو 3 ملايين و33 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر مارس 2023 حوالي 2 مليار و508 ملايين و524 ألف جنيه.