بالأرقام.. تفاصيل خدمات «القومي لأسر الشهداء» خلال شهر مارس

صرف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين خلال شهر مارس 2023 1183 روشتة علاجية للأمراض المزمنة وغير المزمنة وتحويل 92 مستفيدًا للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم أفضل خدمات الرعاية للمستفيدين.

تحويل 63 مستفيدا لإجراء أشعة وتحاليل

وذكر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، في بيان له، أنَه تمّ تحويل 63 مستفيدًا لإجراء أشعة وتحاليل بجانب إجراء 4 عمليات جراحية واستقبال 165 مستفيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات الداخلية بالمقر الخدمي للمجلس بإجمالي 1507 إجراءات طبيية.

وعلى صعيد خدمات الرعاية الاجتماعية، استقبل المجلس 300 مستفيد بالمقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة لتقديم الالتماسات والرد على الاستفسارات.

استخراج 5 اشتراكات مترو الأنفاق وتسليم 60 كارنيه مستفيد

كما تمّ استخراج 5 اشتراكات مترو الأنفاق وتسليم 60 كارنيه مستفيد ونقل عام بجانب إعفاء 30 مستفيدًا من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة وتحويل 4 وحدات سكنية.

تمّ تحويل 3 ملفات مستفيدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات للبدء في إجراءات صرف المعاش وتنظيم 35 زيارة منزلية لعدد من الأسر بالمحافظات المختلفة وتنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتي الأقصر وأسوان وإقامة حفل لتكريم أمهات الشهداء وتوزيع الهدايا عليهم.

ويقدم المجلس القومي خدمات الرعاية في مجالات «الصحة، التعليم، النقل، الإسكان، الدعم النفسي» ويعمل على تطوير هذه الخدمات بما يحقق رضاء المستفيدين وشمول الأسر بأقصى درجات الرعاية والاهتمام اللازمين.