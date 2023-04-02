في دقائق.. أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية خلال رمضان

تتيح النيابة العامة للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة مصر الرقمية، إذ يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في دقائق معدودة من خلال إتباع عدد من الخطوات على الموقع الإلكتروني تنتهى بالاستعلام عن المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

أما عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية، فيمكن ذلك برقم اللوحة، وتكون أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices .

وفي الخطوة التالية تضغط على أيقونة «الاستعلامات»، وبعد ذلك اختيار «مخالفات رخص المركبات».

اما الخطوة التالية تقوم بالضغط على أيقونة «حروف وأرقام»، وكتابة رقم الرخصة بالحروف والأرقام، كما أنه يمكن الاستعلام بطريقة أخرى من خلال اختيار زر «أرقام فقط» وملء بيانات «رقم الرخصة - المحافظة - نوع الترخيص»، ويظهر بعدها إدخال البيانات المطلوبة «إجمالي المخالفات».

أما عن كيفية التظلم على المخالفات المرورية، فيمكن ذلك عن طريق الدخول إلى موقع النيابة العامة، واختيار زر «التظلمات» وبعدها تحديد أيقونة «مخالفات رخص المركبات».

كما أنَّه يمكنك التظلم من خلال اختيار زر «حروف وأرقام» وإدخال البيانات المطلوبة، أو من خلال الضغط على زر «أرقام فقط»، وملء البيانات لتقديم طلب التظلم على مخالفات المرور 2023، وبعدها تحصل على رقم الطلب للاستعلام به لاحقا عن الطلب المُقدم من خلال خانة «متابعة الطلبات» على موقع النيابة العامة.