تفاصيل الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى.. وحملات لضبط المخالفات

تكثّف الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، بغرض القضاء على أي كثافات، فضلا عن الاستعانة بالأوناش لرفع السيارات المعطلة التي قد تتسبب في تعطل الحركة.

ولضبط المخالفات بأنواعها، تنتشر الحملات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، ولضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تنتشر الرادارات على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعة.

الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ظهرت كثافات مرورية ببعض الطرق، مقابل سيولة مرورية بطرق أخرى، حيث تباطأت الحركة المرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس، مرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه إلى منطق الوراق.

كثافات مرورية

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

وأعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، ظهرت كثافات مرورية، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، مقابل سيولة مرورية في منطقة الزمالك.