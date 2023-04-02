تحليق 55 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين في الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق 55 رحلة بالون طائر، على متنها 1350 سائحا من مختلف الجنسيات بعد توقف ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

الأحوال الجوية هي المتحكم الأساسي في نشاط البالون

وأوضح أن رحلات البالون الطائر توقفت الثلاثة أيام الماضية، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية بحسب برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي، واليوم استأنفت رحلات البالون نشاطها بعد استقرار الأحوال الجوية، والتي هي المتحكم الأساسي في نشاط البالون.

يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن رحلات البالون الطائر تعتبر من أمتع الرحلات السياحية التي يستمتع بها السائحين، مؤكدا أن نشاط البالون الطائر، أصبح نشاطاً استراتيجيا يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر يعملون في 17 شركة بالون طائر، تتنوع ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.