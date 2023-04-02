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الأمن يلقي القبض على لص سرق هاتفا في دمياط بعد تداول الواقعة على «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:45 ص | الأحد 02 أبريل 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على لص سرق هاتف محمول بدمياط، حيث تداول على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقاً مدعوماً بصور ومقطعي فيديو بشأن قيام شخص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد معامل التحاليل في دمياط.

بالفحص تمّ تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنَّه أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بنطاق محافظة دمياط، إذ تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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