جامعة سوهاج تنفذ البرنامج التدريبي عن «نظم الامتحانات وتقويم الطلاب»

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، تنفيذ برنامجه التدريبي عن «نظم الامتحانات وتقويم الطلاب»، والذي يتم تقديمه بصفة دورية لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بصفة مستمرة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بصفة مستمرة فيما يتعلق بالعملية التعليمية واستراتيجيات التدريس ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب، إلى جانب تطوير مهاراتهم واتجاهاتهم بما يمكنهم من تقويم كافة نواتج التعلم لدى الطلاب طبقا لمعايير التقويم الجيدة، والتحول من ثقافة الامتحانات التحريرية كأداة وحيدة لقياس نواتج التعلم المعرفية، إلى ثقافة أدوات التقويم الشاملة التي تقيس كافة نواتج التعلم.

التعريف بأشكال أسئلة إنتاج الاستجابة

وأضاف الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن التدريب اشتمل على التعريف بأهم أشكال أسئلة إنتاج الاستجابة واختيارها ومعرفة الفرق بينهما، التقويم المنظومي وأهم مميزاته، مراحل إعداد الامتحان، وتوضيح دور كل نوع من أنواع التقويم في القياس والتشخيص والعلاج وتحقيق نواتج التعلم، كما تضمن أيضا الجوانب السلوكية بحيث يظهر المشارك اتجاهاَ إيجابيا نحو استخدام الاتجاهات الحديثة في التقويم، حيث طبق المشاركون العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية شاملة المحاضرات وورش العمل وأنشطة تدريبية متنوعة لتحقيق أهداف البرنامج، موضحا أنه شارك بالتدريب 22 عضو هيئة تدريس، وحاضر به الدكتور صبري باسط الأستاذ بكلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.