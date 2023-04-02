إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ودراجتين ناريتين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي ودراجتين ناريتين في محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري بمدخل قرية طهنشا بالوحدة المحلية لبني أحمد في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة سيد مرسال 42 عاما، سائق، بكسر بالقدم، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث بسبب السرعة.

انقلاب دراجتين ناريتين بسبب السرعة

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية دون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» بالقرب من قرية أبيوها في مركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابة أشرف فتحي عبد المعبود 47 عاما، موظف، مقيم بمركز أبوقرقاص، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الدائري بالقرب من مدخل قرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة ياسين خلف 40 عاما، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.