استمرار فعاليات برنامج «الرواق الأزهري» بـ3 مراكز في كفر الشيخ

تواصل إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، لقاءات «الرواق الأزهري» بمراكز الشباب وتُنظمها وزارة الشباب والرياضة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري

ومن جهته، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمراكز شباب «الجرايدة، وشنو، والحلافي»، بمشاركة 50 طليعا من أعضاء مراكز الشباب، بحضور الشيخ إبراهيم أبو الغيط، بالجرايدة، والشيخ أحمد زيدان، بشنو، والشيخ العربي عبد القادر، بالحلافى، وكان المحور الأساسي للقاءات، مدارس العلم والمذاكرة فى شهر رمضان المبارك.

فعاليات برنامج الرواق الأزهري

جدير بالذكر، أن فعاليات الرواق الأزهري قد بدأت في شهر ديسمبر 2022 وتستمر حتى أغسطس 2023 بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وأحمد سعد، مدير إدارة الرواق الأزهرى بكفر الشيخ، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.