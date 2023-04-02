كفر الشيخ تستعد لاستقبال الأسر في شم النسيم بتجهيز الشواطئ

مع اقتراب موعد شم النسيم وازدهار الزهور في الحدائق والبساتين، تبدأ الأسر المصرية وخاصة أبناء محافظة كفر الشيخ، في قراها ومدنها بالتحضير لهذا اليوم والذي يحل في يوم 17 من شهر أبريل الجاري، ومعه تكون الطقوس المتبعة من تلوين البيض، وتمليح الفسيخ ثم تناوله والذهاب إلي مصيف بلطيم علي سواحل البحر الأبيض المتوسط لقضاء يوم مع نسمات البحر العليل والهواء الطلق.

الأسر في كفر الشيخ تستعد ليوم النسيم

ويقول محمد فتحي، من أبناء مركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، أننا نجهز بالفعل ليوم شم النسيم لقضاء يوم ممتع للذهاب للمصيف ببلطيم ومعاناة زاد وزواد معانا الفسيخ والبيض الملون لنلعب ونلهو على شواطئ المصيف الساحرة مع أسرنا نعمل مصر جميلة.

ويشاركه في الرأي تامر عبدالمنعم، من أبناء محافظة كفر الشيخ، لقد جهزنا العدة للرحيل في يوم شم النسيم معنا كل شيء، وما يحلو لنا في هذا اليوم إنه يوم يجمع الأسرة من كل صوب وحدب نعم الربيع وشم النسيم هي نافذة الحياة والأزهار المثمرة والرائحة العطرة.

250 ألف زائر بمصيف بلطيم

وأكد محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، لـ "الوطن"، أن توجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتجهيز الشواطئ وتوفير الخدمات المصطافين في هذا اليوم، لافتاً إلى أن مصيف بلطيم يستقبل في هذا اليوم نحو ربع مليون مصطاف ببلطيم من أبناء المحافظة وجميع محافظات مصر.