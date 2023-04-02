استمرار رفع تراكمات القمامة وتشجير الشوارع بمدينة بيلا في كفر الشيخ

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات وزراعة الأشجار بكل الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مركز بيلا.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية القروية بتكثيف حملات النظافة المكبرة، بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة، لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار تشجير الشوارع الرئيسية والفرعية

وأكد تنفيذ حملة نظافة استهدفت شوارع مدينة بيلا وقرى المركز من خلال جهاز النظافة بالمدينة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاق قريته، بجانب استمرار تشجير الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مركز بيلا بالأشجار المثمرة وغير المثمرة، في إطار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

وأوضح «ساطور»، أنه جرى رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من المقالب الوسيطة بكافة قري المركز إلى المقلب العمومي، بمنطقة كوم حمامة بمدينة بيلا، بالإضافة لتجميع القمامة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية بالمدينة.

وأفاد «ساطور»، بأن فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى ضمن مبادرة زراعة «100مليون شجرة» مستمرة، حيث تم استكمال تنفيذ زراعة وتشجير عدد من الشوارع بمدينة بيلا، بجانب شوارع القري، وذلك بهدف تحسين البيئة، وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين.

إزالة المخلفات بالشوارع العامة والميادين والطرق

وأشار «ساطور»، إلى أن حملات النظافة مستمرة لإزالة المخلفات بالشوارع العامة والميادين والطرق، لرفع كفاءة بعض الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الأتربة منها، بالإضافة إلي تقديم كل سُبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ خطة زراعة الأشجار الموضوعة مسبقا، وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.