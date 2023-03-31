تعطل حركة المرور جراء سقوط شجرة بسبب الرياح الشديدة في مدينة الفيوم

تسبب سقوط شجرة ضخمة على أحد المنازل وفي الشارع على بحر تنهلة، بمنطقة دار الرماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، في تعطيل حركة المرور، وحالة من الفزع بين الأهالي، حيث سقطت الشجرة بسبب هبوب رياح شديدة، ولم تتحمل قوة الرياح فسقطت.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى قطع الشجرة، ونقلها إلى خارج المنطقة السكنية، منعًا لتعطيل الحركة المرورية.

بلاغ بسقوط شجرة ضخمة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع شجرة ضخمة على منزل على ضفاف بحر تنهلة بمنطقة دار الرماد بدائرة القسم، جراء هبوب رياح شديدة، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

لا خسائر بشرية

وتبينّ سقوط شجرة على منزل دون خسائر بشرية أو إصابات أو أيّة خسائر في المنزل، ولكنها تسببت في تعطيل حركة المرور بالشارع.

إزالة الشجرة وتسيير المرور

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ إلى مكان البلاغ بوسط مدينة الفيوم، حيث قامت بقطع الشجرة، وإزالة جذورها منعًا، وتيسير حركة المرور أمام المارة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

نشاط حركة رياح بالفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الفيوم اليوم، حبث تصل سرعتها إلى 34 كم في الساعة، فيما يسود طقس بارد حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 22 بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات فقط.

كما تزداد كثافة الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى الفيوم وعلى الطرق الزراعية وبعض الطرق الداخلية بالمحافظة.