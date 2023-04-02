«النقض» تؤيد إعدام المتهمين بقتل سائق تروسيكل في الشرقية

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد 4 أشخاص، المتهمين بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي، في بلبيس بالشرقية، بالإعدام شنقا، ورفضت قبول الطعن المقدم من محامي الدفاع عنهم.

وكانت محكمة النقض قبلت شكلا الطعن المقدم في القضية رقم 9437 لسنة 90 من 4 متهمين صدر حكم ضدهم بالإعدام شنقًا، ورفضته موضوعًَا.

وتعود تفاصيل القضية رقم 11412 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة بلبيس بلاغا يشير لتغيب المدعو محمد السيد 21 سنة، يعمل سائق تروسيكل مقيم بنطاق مركز الزقازيق.

4 متهمين في القضية

وأفادت التحريات الأمنية مقتل الشاب على يد كل من المتهمين التالي ذكرهم:

إسلام ص م س، 20 سنة، وشقيقه علي، 22 سنة كفيف، وصديقهما صبحي ش ع، 22 سنة، مقيمون بلبيس، وربة منزل شريكتهم، استدرجت المجني عليه.

تأييد حكم الاعدام

وأشارت التحريات والتحقيقات إلى استدراج المجني عليه لنقل خردة من بلبيس، وعندما اختلوا به، تعدوا عليه، ومزقوا جسده بألة حادة وقتلوه، وباعوا التروسيكل ملك المجني عليه بألفين جنيه، فصدري ضدهم حكم بالإعدام وكانوا قدموا طعن على الحكم، إلا أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام.