«الزراعة» تطرح أعلاف غير تقليدية في الموسم الصيفي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح تقاوي أعلاف غير تقليدية هذا العام، للمساهمة في حل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، التي تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وكشفت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، عن طرح تقاوي لوبيا العلف صنف «سخا 1» بسعر 250 جنيها للعبوة زنة 10 كيلو، موضحة أن السعر مدعم من الوزارة، للتخفيف عن كاهل المزارعين والمربيين، وتشجيع الزراعات غير التقليدية وتنويعها، الأمر الذي يساهم في خفض الأسعار.

وكشف قسم بحوث الأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية عن مواصفات لوبيا العلف، وطرق زراعتها والتوقيت، والخدمة المناسبة لها، موضحا أن لوبيا العلف عبارة عن عشب بقولي صيفي، له العديد من الفوائد الغذائية، كما تحوي مادة جافة ناتجة من علفه الأخضر، على نسبة كبيرة من البروتين الخام والكربوهيدرات، كما أنها تعد بروتين خام للماشية، وهي من محاصيل الأعلاف عالية الإنتاجية والجودة.

وعن موعد زراعة لوبيا العلف أوضح «بحوث الأعلاف»، أنها تزرع في أبريل الحالي، ويمكن أن تزرع أيضا في مايو، وتزرع في خطوط مثل الذرة الشامية أو في سطور ضيقة، كما يمكن أن تزرع في محملة على الذرة الشامية، للحصول على السيلاج أو مع النبات العلفي «السورجم» و«حشيشة السودان»، للحصول على الدريس.

وتابع أنه يتم حصاد لوبيا العلف عندما يتحول لون القرون إلى الأصفر، مع امتلائها وقربها للنضج، وعند التأخير تتخشب السيقان وتفقد جزء كبير من الأوراق.