نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الأعلاف في رمضان.. الطن يبدأ من 24900 جنيه

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الأعلاف والخامات تشهد الفترة الراهنة استقرارا في الأسعار حيث يتراوح طن العلف ما بين 24900 جنيه إلى 25800 جنيه.

توقعات باستقرار أسعار الأعلاف الفترة المقبلة

وأوضح أبو صدام أن سعر قيراط البرسيم يشهد الفترة الحالية انخفاضا ملحوظا حيث يسجل 200 جنيه، متوقعا استمرار استقرار الأعلاف الفترة المقبلة والسبب وفرة المعروض.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 18600 جنيه، والذرة الأوكرانية 18100 جنيه، والأرجنتينية «كورن فلاك» 19300 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 34,000 جنيه، والـ46% سعر 45,000 ألف جنيه.

وتابعت البورصة أن نسبة الزيادة فى سعر طن القمح الأوكراني بلغت حوالي 11.5% ليباع بنحو 13650 جنيها، والروسي 13750 جنيها، وطن الردة المحلي 10500 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47000 جنيه، والجيلوتين المحلي 46800 جنيه.