 إنشاء مجمع صناعي للأعلاف في قنا.. الأول من نوعه بالشرق الأوسط وأفريقيا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وفد شركة «سي إف سي» الإماراتية للأعلاف والكيماويات، لبحث آليات تنفيذ مشروع مجمع صناعي بمنطقة «هو» الصناعية بمدينة نجع حمادى بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة «سي اف سي للأعلاف والكيماويات».

ضم الوفد كل من المهندس سمير عبد الرحيم المستشار الفني لمجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة ومدير مشروع شركة «سي إف سي للأعلاف والكيماويات الإماراتية» والدكتور شريف حسان مدير المكتب الاستشاري الهندسي للمجموعة والمهندس شريف المهدى رئيس قطاع المشروعات والمهندس محمد جمال الخشن مدير مشروع الاعمال المدنية والمهندس محمد عبد الفتاح نائب رئيس قطاع المشروعات.

تخصيص أرض مجمع الأعلاف في قنا

وأوضح محافظ قنا، أنه جرى تخصيص أرض المجمع الصناعي بمنطقة «هو» الصناعية بمدينة نجع حمادي لإقامة المشروع على مساحة إجمالية قدرها 368 ألف و 209م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، ويستهدف نسبة مكون محلي 75%، ونسبة تصدير 80% إلى الخارج، وسيسهم المشروع في توفير فرص عمل لنحو 2500 شاب، بحجم استثمارات يقدر بنحو 400 مليون دولار، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة مطلع عام 2025.

إنتاج الأعلاف

وأضاف « الداودى» أن المشروع يعتبر أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة في تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة الأعلاف التي تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر، ويعد أول مشروع في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين.

من جهته، قال مدير المشروع أن المجمع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبإجمالي طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، لافتا إلى أن المجمع سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.

يذكر أن شركة «سي إف سي» بصدد تأسيس مدرسة «سي إف سي» للعلوم التطبيقية بجوار أرض المصنع، والتي ستقوم بإستقبال طلاب المدارس الإعدادية بغرض إعداد كوادر فنية تستفيد منها الشركة.