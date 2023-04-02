وكيل تعليم الأقصر يشدد على ضرورة الحضور والالتزام في المدارس

أجرى الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدارس أبو الحجاج، الحرية، ووادي الملكات، من مدارس المرحلة الإبتدائية بإدارة الأقصر التعليمية، ضمن جولاته لمتابعة سير اختبارات المهام الأدائية.

رمضان شهر عبادة وعمل وإنجاز

وحث وكيل تعليم الأقصر، التلاميذ على ضرورة الحضور والالتزام، مؤكدا أن رمضان شهر عبادة، وعمل وإنجاز أيضا وليس للتراخي والكسل والخمول، مضيفا: «لا تستجيبوا لأي من دعوات الكسل والخمول والتغيب عن المدرسة بحجة الصيام، فرمضان شهر عمل وشهر الانتصارات أيضاً، ألا تذكرون أن جنودنا المصريون البواسل من جيشنا العظيم حققوا فيه أبرز انتصار واستردوا أرض سيناء الحبيبة فيه، بذلوا كل هذه الجهود والتضحيات المضنية في نهار رمضان وهم صائمون».

يذكر أن اختبارات المهام الأدائية تقرر عقدها بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مع اختبارات شهر أبريل، وذلك خلال الأسبوع الجاري ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 وحتى الخميس 6 أبريل 2023.