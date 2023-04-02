ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل سر الباتع.. إرادة السلطان حامد تقهر الغزاة

10 أيام مرت من شهر رمضان وانطلاق السباق الرمضاني لعام 2023 معه، وكان مسلسل سره الباتع واحدا من المسلسلات التي نالت إعجاب متابعي الدراما، ونستعرض ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل سره الباتع.

ملخص أول 10 حلقات من مسلسل سره الباتع شهد الانتقال بين حقبتين من الزمن، الأولى الحقبة الحالية التي انطلقت منها الأحداث بشخصية حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، والذي ظل حائرا طوال الأحداث عن سر مقام السلطان حامد الموجود في قريتهم، والذي تم تسميته على اسمه، والذي شهد كراماته في كثير من مواقف حياته.

ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل سره الباتع

وظل شغل حامد الشاغل هو أن يعرف على قصة من هو السلطان حامد؟ وما قصته؟ وذات يوم يعثر حامد على خطاب تحت المقام، لكنه كان مكتوبا باللغة الفرنسية فاستعان بدكتور متخصص في هذا الأمر، وأعاد ترميمه وبدأ يشرح لحامد حدوتة السلطان حامد، وهذا من خلال الخطاب الذي كتبه العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، والذي قرر أن يكتب مذكراته يحكي من خلالها عن قصة حامد وسيضع تحت كل مقام له خطاب.

وبالفعل بدأ حامد يبحث عن كل هذه الخطابات واحد تلو الأخر فعرف أن السلطان حامد كان فلاح بسيط ولكنه كان يتميز بقوة مفرطة وكان رجلا شجاعا لديه إرادة وحب لأرضه ووطنه ويرفض تمامًا الاستعمار من الغزاة، وبالفعل كانت له كثير من المغامرات في مواجهتهم إذ تسبب فى هزيمة المماليك وطردهم من البلاد، ولا يزال في مواجهة الفرنسيين الذين دخلوا القرية بعد المماليك، ولا تزال خطابات كليمان تكشف المزيد في الحلقات المقبلة.