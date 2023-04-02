أسعار اللحوم السودانية المبردة في معارض أهلا رمضان بالشرقية

تواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية في طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان في كافة الفروع على مستوى المحافظة، وتبدأ أسعار اللحوم السودانية المبردة من سعر 200 جنيه، وهي أسعار مخفضة في مقابل أسعار اللحوم البلدي بمحلات الجزارة التي تصل 280 جنيها.

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم السوداني المبردة والتي يبحث عنها المواطنون كبديل للحوم البلدية، والتي تصل لتخفيضات كبيرة في أسعارها مقارنة بأصناف اللحوم في الأسواق والمحلات التجارية.

وأوضح محمد البحراوي جزار تعاوني لـ«الوطن» أسعار اللحوم السودانية المبردة في معارض أهلا رمضان وكذلك أسعار اللحم الضأن، لافتا إلى إقبال متوسط من قبل المواطنين على شراء اللحوم.

أسعار اللحوم السودانية المبردة بديلة البلدي بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

سعر كيلو اللحم العجالي السوداني المبردة 200 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم العجالي السوداني 200 جنيه.

سعر كيلو الكبدة العجالي السوداني 210 جنيهات.

سعر كيلو اللحم الضأن 250 جنيها.

أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان مقارنة بأسعار محلات الجزارة

وقال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية أن الأسعار المعلنة للحوم بمعارض أهلا رمضان تم الاتفاق عليها مع كل الأطراف المنظمة للمعرض بحيث تباع اللحوم بتخفيضات تناسب احتياج المواطنين.

وفي سياق متصل أشار إبراهيم العيسوي جزار بأحد محلات الجزارة بمدينة الزقازيق بالشرقية إلى أن أسعار اللحم البلدي تتراوح أسعارها مابين 260 وحتى 280 جنيها، لافتا إلى انخفاض أسعار اللحوم بمنافذ أهلا رمضان بالشرقية والمحافظات مقارنة بلحوم محلات الجزارة البلدي.