أسعار اللحوم اليوم السبت 1-4-2023 بالأسواق المصرية.. اعرف الكيلو بكام

تعتبر اللحوم الحمراء من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، حيث تحظى بإقبال كبير من المواطنين، وخاصة في شهر رمضان، نظرًا لطعمها الشهي وفوائدها الغذائية.

وتتوفر اللحوم بكميات كبيرة داخل مصر، وذلك بفضل حرص الحكومة على توفيرها للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار معقولة، ويتوفر في مصر أنواع مختلفة من اللحوم الحمراء، بما في ذلك اللحم البقري والجاموسي والجملي، وتتميز كل نوع بخصائصه الفريدة ونكهته المميزة.

وتستخدم اللحوم الحمراء في العديد من الوجبات الشهية والأطباق الشعبية في مصر، مما يجعلها جزءًا مهمًا من تراث الطعام المصري، كما أنه على الرغم التحديات التي تواجه صناعة اللحوم في مصر الا أن الدولة تعمل على تعزيز القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير المزيد من الدعم للمزارعين والمربين، وذلك لتعزيز إنتاجية اللحوم وضمان توفرها بكميات كافية للمستهلكين المصريين.

أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق المصرية

وتشهد أسعار اللحوم اليوم السبت 1-4- 2023 في مصر استقرارًا ملحوظًا بالأسواق ومحلات الوزارة والمعارض، ويرجع الاستقرار في أسعار اللحوم إلى وفرة المعروض ووجود كميات جيدة من اللحوم الحمراء بالأسواق ومعارض أهلا رمضان ومنافذ وزارة الزراعة والتموين مما أدي لاستقرار الأسعار في الفترة الحالية.

أسعار اللحوم في مصر

وعلى ذات السياق، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنَّ أسعار اللحوم الحمراء تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الوقت الحالي، كما أن الطلب جيد ولا يوجد أي نقص في المعروض.

وأشار «أبو صدام» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ أسعار اللحوم الحمراء تختلف من مكان لآخر، مشيرًا إلى أنَّ أسعار اللحوم في القري تتراوح ما بين 220 إلى 240 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح السعر في المدن ما بين 230 إلى 260 جنيهًا، متوقعًا ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

أسعار اللحوم اليوم السبت 1-4ـ 2023

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 180 إلى 250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 220 إلى 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 240 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 160 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 220 إلى 270 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 220 إلى 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 140 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 220 إلى 260 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 220 إلى 280 جنيهًا.