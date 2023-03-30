أسعار اللحوم اليوم 30-3-2023 بالأسواق ومحال الجزارة.. تعرف عليه

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-3- 2023 استقرارا في الأسواق ومحال الجزارة، وذلك مع وفرة المعروض منها في الأسواق الحرة والمتاجر، وضخ كميات ضخمة عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، الأمر الذي ساهم في ضبط الأسعار، بحسب شعبة القصابين.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-3- 2023 بالأسواق ومحلات الجزارة.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي متوسط سعر بين 210 و280 جنيها، بينما تتفاوت الأسعار في بعض المنافذ بمناطق مختلفة، ليكون سعر الكيلو في منافذ أمان بسعر 170 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-3- 2023:

ويتراوح سعر لحم الكندوز بين 250 جنيهًا وحتى 300 جنيه.

- سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 210 و280 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الجملي يتراوح بين 190 و230 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة بين بين 180 و240 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة بين من 230 إلى 300 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البتلو بين 225 و245 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو الكبدة البلدي إذ يبدأ من 250 حتى 260 جنيهًا.

- سعر الكبدة الضأن يتراوح ما بين 210 و280 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 125 حتى 140 جنيهًا.