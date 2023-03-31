أسعار اللحوم اليوم الجمعة 31-3-2023 في الأسواق المصرية

تعد اللحوم الحمراء من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، والتي تحظي بإقبال كبير من المواطنين خاصة في شهر رمضان لطعمها الشهي، وتتوفر اللحوم بكميات كبيرة داخل مصر بسبب حرص الحكومة على توفيرها للمواطنين بكميات كبير وبسعر جيد، وتوجد في مصر أنواع مختلفة من اللحوم الحمراء بينها البقري والجاموسي والجملي.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق المصرية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 31-3-2023 في مصر بمحلات الجزارة والأسواق استقراراً ملحوظاً في الفترة الحالية، ويرجع ذلك لوفرة المعروض ووجود كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بالأسواق، بالإضافة الي الكميات المتوفرة داخل منافذ جهاز الخدمة الوطنية ومعارض اهلا رمضان، مما أدي لاستقرار الاسعار.

أسعار اللحوم في مصر

وتتراوح أسعار اللحوم البلدي اليوم ما بين 210 إلى 250 جنيهاً بالنسبة للحم الجاموسي، بينما يتراوح سعر اللحم البقري ما بين 220 الي 270 جنيهاً وتختلف الاسعار من مكان لأخر، بحسب ما قال حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين.

حجم الطلب على شراء اللحوم الحمراء

وِأشار أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجم الطلب على شراء اللحوم الحمراء جيد في الوقت الحالي في ظل استقرار الاسعار، موضحاً انه من المتوقع ارتفاع الطلب مع اقتراب العيد، بينما لا يمكن التوقع بما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 31-3-2023

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 180 إلى 220 جنيها

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 210 إلى 270 جنيها

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 240 إلى 280 جنيها

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 180 إلى 240 جنيها

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 220 إلى 270 جنيها

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 220 إلى 250 جنيها

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 125 إلى 140 جنيها

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 220 إلى 260 جنيها

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 210 إلى 280 جنيها.