تأجيل محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضد شخصين وقتل أحدهما بالعمرانية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل محمد شريف في القضية المعروفة إعلاميا ب«شهيد الغدر» وإصابة صديقة في العمرانية، لـ6 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، قيام المتهمين «عبدالرحمن. ا، 24 عام، مدرب كرة سلة»، «عبدالله. ا، 22 عاما، ميكانيكي سيارات»، «محمد. ل، 20 عاما، طالب»، في 24 ديسمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما «محمد شريف»، «عبد الرحمن محمد» قاصدین ترويعهما للتمكن من فرض سطوتهم عليهما وتخويفهما وإلحاق الأذى البدني حاملين سلاح أبيض.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين بما فعلوه ألقوا الرعب في نفس المجني عليهما وعرضوا حياتهما للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن قيامهم بقتل المجني عليه الأول على إثر خلاف بينهما.

وتابعت أوراق القضية، بأنّ المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ من الجهات المختصة.