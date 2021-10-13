تفاصيل مقتل شاب على يد عصابة «استعراض القوة» بأطفيح: ضربوه بـ«كوريك»

داخل قرية عرب الكريمات التابعة لمنطقة أطفيح بالجيزة، نشب خلاف بين طرفين، الطرف الأول قرر أن ينتقم من الطرف الآخر، فتوجه المتهمون وعددهم 9 أشخاص الى منزل الطرف الآخر، حملوا «كوريك» للاعتداء على المجني عليه، بعدما تطور الأمر بينهما، وحينما وصلوا إلى مسكن المجني عليه، وبمجرد أن شاهدوه حتى قام أحدهم بتوجيه ضربة قوية على رأسه تسببت في سقوطه أرضًا، والتي كانت سببًا في قتل المجني عليه.

لم يمر سوى دقائق على ارتكاب الجريمة، حتى انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فالمتهمون البالغ عددهم 9 أشخاص توجهوا إلى منزل المجنى عليه واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، ما ألقى الرعب في نفوس الأهالي.

النيابة توجه للمتهمين عددا من الاتهامات

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين البالغ عددهم 9 أشخاص، وجهت لهم النيابة تهمة ضرب المجنى عليه المدعو «حسام. ب» وذلك بطريق العمد مع سبق الإصرار وذلك بسبب خلاف سابق بينهما وبين عائلة الضحية، فتوجهوا فى ذلك اليوم الى منزل المجني عليه، وبمجرد أن شاهدوه حتى قام المتهم الأول بالاعتداء عليه بضربة مستخدمًا «كوريك»، فأحدث به إصابة قوية تسببت في مقتل المجنى عليه.

أما عن المتهمين من الأول وحتى السابع، فقد وجهت لهم النيابة تهمة استعراض القوة والتويح باستخدام العنف بقرية عرب الكريمات بقصد ترويع المواطنين وفرض السيطرة عليهم مما عرض حياتهم للخدر، كما قام المتهمان السادس والسابع بضرب المدعو «محمود. س» ووجَّه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض «سكين»، ما تسبب في إصابة المجنى عليه.

المحكمة تؤجل القضية لجلسة 2 نوفمبر

وأجَّلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، أمس الثلاثاء، محاكمة المتهمين البالغ عددهم 9 أشخاص بجريمة قتل مواطن بأطفيح لجلسة 2 نوفمبر.