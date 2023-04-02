حالة الطقس غدا الاثنين 3-4-2023.. تعرض البلاد لكتل هوائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين 3-4-2023، إذ تسود أجواء حارة نظرًا لتعرض البلاد لتأثير كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يقابلها تأثير امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق الخبراء، أنّ حالة الطقس غدا الاثنين يسودها طقس مائل للبرودة ليلا وخلال ساعات الصباح الأولى، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنو سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وتنشط أتربة عالقة، خلال ساعات النهار، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب الباد على فترات متقطعة حسب بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الاثنين 3 أبريل الجاري.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الاثنين 3-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

وأوضحت الأرصاد أن رجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 والصغرى 13، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 28 والصغرى 14 درجة.

وتشهد درجات الحرارة غدا في جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16، شمال الصعيد الدرجة العظمى 30 والصغرى 11، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

وتصل الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 32 والصغرى 13، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 26 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31والصغرى 16، شمال الصعيد الدرجة العظمى 33 والصغرى 11، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14 درجة مئوية.