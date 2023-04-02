«الأرصاد» تحذر من من ارتفاع درجات الحرارة غدا: ذروة الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا، بقيم تتراوح من 5 إلى 8 درجات، نظرًا لتعرض البلاد لتأثير كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يقابلها تأثير امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، يعمل كمظلة لحبس الشوائب والاتربة العالقة والأتربة والدخان، وذلك في طبقات قريبة من السطح، وهي عوامل تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أنَّ يوم الثلاثاء المقبل، سيمثل ذروة الموجة الحارة، التي تؤثر على البلاد حاليا، إذ تصل درجات الحرارة لـ32 درجة خلال ساعات النهار، وذلك على القاهرة الكبرى وتزيد بقيم بين 2-3 درجات على محافظات جنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس، إذ أن الجو متقلب وهناك فروق مختلفة بين ساعات الصباح والمساء، وهذا من السمات المناخية لفصل الربيع، لذا فان درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل ما بين 12-15 درجة، ويسود طقس بارد على جميع انحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على بعض مدن الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 26 - 15

- وادي النطرون 26 - 14

- كفر الشيخ 26 - 15

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 28 - 13

- السويس 27 - 13

- العريش 25 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 25 - 08

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 16

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 13

- مطروح 26 - 13

- السلوم 26 - 13

- سيوة 27 - 12

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 16

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 25 - 17

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 13

- بني سويف 27 - 12

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 28 - 13

- سوهاج 28 - 13

- قنا 29 - 15

- الأقصر 30 - 16

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 30 - 14

- أبو سمبل 29 - 16