سعر السكر في التموين اليوم.. يقل 6 جنيهات عن السوق

شهد سعر السكر في التموين اليوم، الذي يُصرف ضمن حصة السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ثباتا واستقرارا مقارنة بسعره في المجمعات الاستهلاكية وفي السلاسل التجارية الخاصة، إذ جاء سعر السكر على مدار الأشهر الماضية، ثابتا ضمن السلع المدعمة التي تطرحها الوزارة لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 23 مليون أسرة.

سعر السكر في التموين اليوم

ويبلغ سعر السكر في التموين اليوم عند منافذ البقالين 10.50 جنيه للكيس المعبأ وزن 1 كيلوجرام، ويستحق كل فرد مقيد على البطاقة عدد 2 كيس شهريا من السكر، فيما يبلغ سعر السكر الحر لغير حاملي البطاقات التموينية عند 14.50 جنيها في المجمعات الاستهلاكية والتي تطرح فيها وزارة التموين السلع بأسعار مخفضة، مقارنة بسعره في السلاسل التجارية الخاصة، إذ يبدأ سعر السكر في الأسواق والمحلات من 16.5 جنيها حتى 20 جنيها.

أسعار السلع التموينية

وتستكمل منافذ البقالين صرف السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين بالأسعار التالية:

1- سكر معبأ كيلو جرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.