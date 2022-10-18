خبير اقتصادي: مصر أكثر دول العالم أمنا في توفير احتياجاتها من الطاقة

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر أكثر أمنًا ولديها العديد من مصادر الطاقة، كما أن لديها الأمن والاستقرار الذي يزيد من فرصها في جلب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن أسباب الأزمة بأوروبا ترجع إلى اعتمادها السابق على مصادر الطاقة القادمة من روسيا، وهو ما تأثر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من وقف الإمداد الروسي والعقوبات الغربية على موسكو، ما جعل العالم أجمع يعاني.

وأكد استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم في قارة أوروبا، مشيرا إلى أن إيطاليا تعاني من تضخم غير مسبوق منذ 38 عاما، وأنه من المتوقع أن تواصل معدلاته الزيادة بداية من العام المقبل، ليصل إلى 12,5%، طبقًا لأحدث تقرير صادر من صندوق النقد والبنك الدولي في هذا الشأن.

مرحلة ركود تضخمي متوقعة للعالم أجمع

أضاف الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه من المتوقع دخول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع في مرحلة «ركود تضخمي» سيعاني منها مواطني حميع الدول، لافتا إلى أن معاناة أوروبا من أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، نتيجة عدم الوصول لحل لأزمة الطاقة حتى الآن.

أمريكا استغلت احتياج أوروبا للطاقة ورفعت أسعارها

أوضح الخبير الاقتصادي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تراع الاتحاد الأوروبي، كونه شريكا لها أمام روسيا وشركائها، حين تدخلت لحل أزمة الحالية، بإمداد أوروبا بالطاقة اللازمة بأسعار مرتفعة، متابعًا أن أمريكا استغلت احتياج دول الاتحاد الأوروبي، وصدرت الغاز بأسعار تفوق أسعاره بالسوق العالمي.