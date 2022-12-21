شركة مياه القاهرة: ندوات في 7 مدارس للتوعية بسبل ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الشركة تواصل حملات توعية المواطنين وطلاب المدارس بأهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها، فضلا عن سعيها الدائم على التواصل مع الجمهور لقياس مدي رضاهم عن خدمات الشركة، لافتا إلى تنفيذ الشركة بالعديد من الأنشطة والبرامج بهدف زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه الحفاظ عليها.

تعظيم الدور التوعوى ونشر الوعى المائى

وقال في تصريحات صحفية، إنه من منطلق حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على تعظيم الدور التوعوي ونشر الوعي المائي قامت إدارة التوعية بالتعاون مع الإدارات التعليمية بتنفيذ ندوات توعوية بعدد 7 مدارس بمحافظة القاهرة وبلغ عدد المستفيدين منها 4156 طالبا وطالبة، للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب.

تحسن وتطوير أداء الخدمة

وأوضح أن إدارة التوعية أجرت استطلاعًا للرأي لقياس اتجاهات الرأي العام بمنطقه حلوان بشوارع المحطة وشارع منصور وشارع محمد سيد أحمد وشارع المراغي لمعرفة رأي المواطنين في خدمات الشركة والعمل على تحسينها ونشر الوعي والرد على الأسئلة والاستفسارات.

ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب

وأكد الشيمي ضرورة استمرار تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك بين فئات المجتمع، لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه واستكمال أنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة.